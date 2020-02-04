Предупреждение большегрузам: на трассе под Энгельсом начал работу новый автоматический весовой комплекс

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:47:25+03:00

Власти говорят, что это не для сбора денег, а для сохранения дороги

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На участке трассы Энгельс — Волгоград в Саратовской области, у села Подгорное, недалеко от места приземления космонавта Гагарина, с апреля заработает автоматический пункт весового контроля. Сегодня журналисты в сопровождении представителей министерства транспорта и подрядчиков побывали на новом объекте.

Акт приемки работ был подписан 9 января. Пункт контроля оборудован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Основной целью установки этих пунктов является не сбор денег, а сохранение в целости дороги. На этой трассе большой поток грузового транспорта. Таким образом мы защищаем трассу от износа полотна. Здесь дорога второй категории, допустимая нагрузка машин —11,5 тонны на ось. Под асфальтом находятся датчики, которые фиксируют вес фур. Техника замечает превышение и выписывает штраф. Исключается человеческий фактор, потому что с техникой невозможно договориться, — рассказал Иван Козаченко, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Иван КозаченкоФото: Марина Новопашина

При этом штрафы очень большие — до 500 тыс. рублей.

Штраф зависит от габаритов и превышения нагрузки на ось. Если перегруз не более 10%, то штраф на собственника 100 тыс. рублей.

Штраф, если перегруз более 50% — 400 тыс. рублей. Он оформляется на собственника груза, а не на водителя. Если есть спорная ситуация — она трактуется в пользу провинившегося.

Пока система работает в тестовом режиме и штрафы не выписывает. С апреля ее введут в официальную эксплуатацию.

Еще один подобный комплекс заработает в 2020 году на дороге Тепловка — Базарный Карабулак. Другой — на трассе в Балаковском районе, у села Быков Отрог, а также на повороте с дороги Балаково — Саратов к селу Никольское-Казаково в Балаковском районе.

- Это автоматический комплекс, который состоит из спецдатчиков в полотне. Все происходит автоматически. Плюс одновременно считываются габариты. Фиксация фото и видео идет в нескольких ракурсах. Гарантия на российское оборудование — год. Мы рассчитываем, что комплекс прослужит дольше, — сказал представитель подрядчика Сергей Зеленов.

ИСТОЧНИК KP.RU