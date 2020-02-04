2020-02-04T13:19:53+03:00
Общество

Депутат Писной рассказал, что в саратовские дворы страшно заходить

Здания являются памятниками культуры, но находятся в плохом состоянии
Екатерина Семенова
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В Саратовской областной думе 4 февраля обсудили охрану культурного наследия.

Как было заявлено на рабочем совещании, планируется расширить перечень территорий, которые войдут в охранную зону.

По словам начальника отдела учета и сохранения объектов культурного наследия правительства области Веры Афанасьевой, в их число, кроме Саратова, войдут Вольск, Балаково и ряд других территорий. Особое внимание уделят объектам, которые имеют отношение к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В то же время на совещании была затронута тема разрушающихся объектов в центре Саратова. По словам депутата облдумы Леонида Писного, несмотря на то, что многие дворы областного центра являются памятниками культуры, они находятся в плохом состоянии.

- В них зайти страшно. Когда там будут вестись работы? — поинтересовался депутат, рассказав о прогулке по центральной улице — Московской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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