Рецидивист из Саратова проведет десять месяцев в колонии за нетрезвую езду
Суд признал 26-летнего рецидивиста из Саратова виновным в нетрезвой езде при наличии судимости за это же правонарушение.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 16 ноября нетрезвый мужчина сел за руль ВАЗ-21053 и отправился кататься по областному центру.
Через некоторое время его остановили сотрудники дорожно-постовой службы и установили, что у водителя количество абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,45 мг/литр.
Гражданин признал свою вину, теперь он проведет десять месяцев в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года.
ИСТОЧНИК KP.RU