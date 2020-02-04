Рецидивист из Саратова проведет десять месяцев в колонии за нетрезвую езду

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:16:52+03:00

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Суд признал 26-летнего рецидивиста из Саратова виновным в нетрезвой езде при наличии судимости за это же правонарушение.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 16 ноября нетрезвый мужчина сел за руль ВАЗ-21053 и отправился кататься по областному центру.

Через некоторое время его остановили сотрудники дорожно-постовой службы и установили, что у водителя количество абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,45 мг/литр.

Гражданин признал свою вину, теперь он проведет десять месяцев в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года.

ИСТОЧНИК KP.RU