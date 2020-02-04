У жителя Марксовского района арестовали Hyundai за долги по алиментам

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:59:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд отправил жителя Марксовского района на 20 часов обязательных работ из-за долга по алиментам на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина недодал более 100 тыс. рублей.

Также отмечено, что на него составили протокол и обязали провести 20 часов на работах.

Если гражданин не отдаст деньги, его машину продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU