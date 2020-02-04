У жителя Марксовского района арестовали Hyundai за долги по алиментам
Мужчина недодал более 100 тыс. рублей
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Суд отправил жителя Марксовского района на 20 часов обязательных работ из-за долга по алиментам на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина недодал более 100 тыс. рублей.
Также отмечено, что на него составили протокол и обязали провести 20 часов на работах.
Если гражданин не отдаст деньги, его машину продадут.
ИСТОЧНИК KP.RU