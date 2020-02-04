На Трофимовском мосту осталось разобрать четыре балки над рельсами
Продолжается заливка свай [видео]
Ведутся работы на Трофимовском мосту.
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Продолжается реконструкция Трофимовского моста в Саратове.
Как сообщает официальная группа в сети Instagram, сейчас идет демонтаж балок пролета над железнодорожными путями.
По словам специалистов, осталось разобрать четыре балки.
Продолжается работа по сварке каркасов для свай. Ведется бурение и заливка свай бетоном, а также монтаж оборудования опор.
ИСТОЧНИК KP.RU