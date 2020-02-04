2020-02-04T12:43:19+03:00
Общество

На Трофимовском мосту осталось разобрать четыре балки над рельсами

Продолжается заливка свай [видео]
Екатерина Семенова
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Ведутся работы на Трофимовском мосту.

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Продолжается реконструкция Трофимовского моста в Саратове.

Как сообщает официальная группа в сети Instagram, сейчас идет демонтаж балок пролета над железнодорожными путями.

По словам специалистов, осталось разобрать четыре балки.

Продолжается работа по сварке каркасов для свай. Ведется бурение и заливка свай бетоном, а также монтаж оборудования опор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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