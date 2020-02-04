2020-02-04T09:41:43+03:00
Происшествия

Грабитель изнасиловал вышедшую на шум хозяйку дома в Вольске

Он украл драгоценности и технику
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области на скамье подсудимых окажется 46-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в изнасиловании под угрозой убийства и краже.

Следствие считает, что 19 ноября безработный мужчина решил обокрасть соседку, которой, по его мнению, не должно быть дома. Около 23:30 он ломом взломал калитку на заднем дворе, а потом и дверь жилища.

Однако женщина оказалась у себя и вышла на шум. Злоумышленник бросился к ней, догнал в коридоре и попытался задушить. Кроме этого он изнасиловал потерпевшую.

Когда мужчина отвлекся и отошел к раковине на кухне, чтобы умыться, женщина сумела сбежать и вызвала полицию от соседей.

Тем временем грабитель похитил ноутбук, телефон, золотую цепочку с крестиком и скрылся. Драгоценности он впоследствии сдал в ломбард, где их обнаружили правоохранители, а технику спрятал на участке — ее также удалось найти.

Свою вину мужчина признал полностью и был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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