Красноармейская прокуратура выявила девять сайтов по продаже справок для военного комиссариата
Распространение таких документов запрещено
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Красноармейская прокуратура выявила в интернете девять сайтов по продаже справок об обучении в ВУЗе для предоставления в военный комиссариат.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, какая-либо регистрация для покупки документа не требовалась, оформить заказ на незаконные бумаги мог любой желающий.
Межрайонный прокурор направил в суд три иска с требованием признать информацию запрещенной к распространению, эти требования удовлетворены.
Решения суда направлены в органы Роскомнадзора для ограничения доступа к запрещенной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU