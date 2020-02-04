Красноармейская прокуратура выявила девять сайтов по продаже справок для военного комиссариата

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:29:03+03:00

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Красноармейская прокуратура выявила в интернете девять сайтов по продаже справок об обучении в ВУЗе для предоставления в военный комиссариат.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, какая-либо регистрация для покупки документа не требовалась, оформить заказ на незаконные бумаги мог любой желающий.

Межрайонный прокурор направил в суд три иска с требованием признать информацию запрещенной к распространению, эти требования удовлетворены.

Решения суда направлены в органы Роскомнадзора для ограничения доступа к запрещенной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU