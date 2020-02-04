Вячеслав Володин отмечает день рождения
Сегодня, 4 февраля, отмечает день рождения спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.
Он родился в 1964 году в поселке Алексеевка Хвалынского района.
В 1986 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. После окончания аспирантуры защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. Кроме того, в 1995 году окончил полный курс обучения в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском институте МВД.
В 1990 году был избран депутатом Саратовского городского совета, в 1992 году назначен замглавы администрации города.
С апреля 1996 года Вячеслав Володин занимал должность вице-губернатора, первого заместителя Председателя правительства Саратовской области.
Избран депутатом Госдумы третьего созыва в 1999 году, а четвертого — в 2003 году.
В октябре 2010 года Вячеслав Володин был назначен вице-премьером — руководителем аппарата правительства. В декабре 2011 года он стал первым заместителем руководителя администрации Президента России.
В октябре 2016 года был избран председателем Государственной Думы Российской Федерации.
Вячеслав Володин празднует День рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU