Вячеслав Володин отмечает день рождения

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:33:46+03:00

Спикер Государственной думы родился в 1964 году [видео]

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Сегодня, 4 февраля, отмечает день рождения спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

Он родился в 1964 году в поселке Алексеевка Хвалынского района.

В 1986 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. После окончания аспирантуры защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. Кроме того, в 1995 году окончил полный курс обучения в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском институте МВД.

В 1990 году был избран депутатом Саратовского городского совета, в 1992 году назначен замглавы администрации города.

С апреля 1996 года Вячеслав Володин занимал должность вице-губернатора, первого заместителя Председателя правительства Саратовской области.

Избран депутатом Госдумы третьего созыва в 1999 году, а четвертого — в 2003 году.

В октябре 2010 года Вячеслав Володин был назначен вице-премьером — руководителем аппарата правительства. В декабре 2011 года он стал первым заместителем руководителя администрации Президента России.

В октябре 2016 года был избран председателем Государственной Думы Российской Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/758589" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин празднует День рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU