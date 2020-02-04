В Саратове столкнулись BMW X3 и Lada Priora
Водитель иномарки нарушил ПДД
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Вчера, 3 февраля, в 19:20 напротив дома №22 на Гвардейской улице в Ленинском районе Саратова 32-летний водитель BMW X3 влетел в Lada Priora под управлением 56-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным водитель иномарки нарушил правила очередного проезда, из-за чего произошло столкновение.
В результате аварии пассажиров «Лады», женщин в возрасте 21 и 46 лет, осмотрели врачи и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU