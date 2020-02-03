Возле быка-солевоза в Энгельсе сбили двух подростков
За рулем «Лады Приора» был 26-летний парень
Фото из соцсети
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В Энгельсе, около пямятника быку, сегодня вечером, 3 февраля, «Лада Приора» сбила двух подростков.
- Авария произошла около 20:20 на улице Тельмана, в районе кольца. 26-летний водитель наехал на 16-летнюю девушку и 17-летнего парня, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.
В результате ДТП обоих подростков госпитализировали.
В ГИБДД водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД и быть внимательными.
ИСТОЧНИК KP.RU