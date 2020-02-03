Комментарий минздрава по разрухе в психоневрологическом диспансере Балакова: Так - не везде

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:09:37+03:00

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Сегодня, 3 февраля, советник регионального министра здравоохранения Александр Колоколов прокомментировал публикацию «КП-Саратов», со ссылкой на «Балаковский репортер», о ситуации в местном психоневрологическом диспансере.

Напомним, речь шла о наличии тараканов, обшарпанных, потрескавшихся стен, желтых протекших потолков, отсутствии телевизоров в палатах, возможности свободно перемещаться, выходить на прогулку, проветривать комнату.

Александр КолоколовФото: Ольга Симонова

По словам Колоколова, представители минздрава посетили учреждение уже сегодня и пришли к выводу — ситуация, запечатленная на снимках, не соответствует действительности. Иными словами, на фотографии изображена правда, но так плохо не во всем здании. Более того, в 2018 году проводился ремонт мужского отделения, проведена массовая замена окон на пластиковые пакеты в стационаре.

Александр Колоколов отметил, что финансирование диспансер получает из областного бюджета и своих платных услуг, поэтому возможности не позволяют приняться за все сразу.

- Тараканы — информация о том, что нет дератизации и дезинфекции - не соответствует действительности. Договоры на дезинфекцию и дератизацию помещения диспансера заключены с ГУП «Дезинфекционный центр», который регулярно проводил свои мероприятия, последний раз дезинфекция была 20 декабря 2019 года. Заключены договора на 2020 год, имеются их копии, - сообщил Александр Колоколов.

Вероятно, эти мероприятия не давали нужно эффекта, если пациенты продолжали жаловаться на тараканов. Это уже предположение редакции. Проверяющие из минздрава тараканов, видимо, не заметили.

По поводу отмены конкурсной процедуры на выполнение проектно-сметной документации для ремонта, советник министра пояснил - деньги было решено перенаправить на покупку медицинского оборудования, а конкурс на ремонт планируется провести во второй половине этого года. На тот момент посчитали, что медаппаратура важнее, а ремонт периодически проводится и не является сверхнеотложной мерой, его решили провести попозже.

Фото портала «Балаковский репортер»

По словам, Колоколова, свободы пациентов никто не лишал: заведение специфично, и ходить по палатам, как и смотреть телевизор, можно не всем. Телевизор вообще может еще сильнее травмировать психику некоторых. Однако для последнего есть даже специальная комната, для досуга. Тоже самое касается запретов на выход из помещения и посещения родственников – «все регламентировано действующей нормативно-правовой базой».

Александр Колоколов отметил, что средства, которые получает диспансер, в первую очередь идут на зарплату персоналу, питание, медикаменты, оплату энергоресурсов, а остальные статьи расходов финансируются позже.

Редакция «КП-Саратов» благодарит минздрав и лично Александра Колоколова за оперативную реакцию на публикацию. Поскольку свободное посещение журналистами этого специального медучреждения невозможно, советник министра пообещал предоставить фото других частей диспансера, чтобы доказать – такая разруха, как ее показали СМИ – не везде.

Фото портала «Балаковский репортер»

ИСТОЧНИК KP.RU