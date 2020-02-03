В Саратове пропал 70-летний пенсионер с провалами памяти

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:09:34+03:00

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В Саратове пропал без вести 70-летний Геннадий Сафронов.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионера ищут со 2 февраля.

Известно, что мужчина пропал в поселке Солнечный. Волонтеры собирают добровольцев для поисков. Сбор объявлен на 20 часов напротив дома №79 по улице Лебедева-Кумача.

Приметы Геннадия Сафронова: рост 170 см, нормального телосложения, наголо стрижен. Глаза светло-голубые. На момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку, бордовый свитер, синие джинсы, черные ботинки, черную шапку.

Может быть дезориентирован и страдать потерей памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU