Определены победители в КВН среди саратовских заключенных

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:47:43+03:00

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В учреждениях УФСИН России по Саратовской области проходят отборочные туры игр КВН.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, в рамках всероссийского конкурса КВН среди осужденных лучшее, по мнению членов регионального жюри, выступление будет направлено для участия в финальном туре, который в заочной форме пройдет в Воронежском институте ФСИН России.

В ИК-13 УФСИН России по Саратовской области прошел отборочный этап конкурса, в котором приняли участие восемь отрядов. Они представили визитную карточку, миниатюру, стендап, пародию. Абсолютным чемпионом стала команда «Ритм» седьмого отряда

В десятой колонии заявки подали не только отряды, но и студия художественной самодеятельности. Места распределились так: первое отдали команде «Пехота» (десятый отряд), второе — «Эдельвейсу» (студия художественной самодеятельности), тройку лидеров замкнула «Оттепель» из первого отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU