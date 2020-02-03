В Саратове полицейские рассказали будущим поварам про терроризм и митинги

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:30:16+03:00

Студентам объяснили, что за подобные преступления можно получить реальный срок

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Представители Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области, замминистра внутренней политики и общественных отношений региона, руководитель отдела по взаимодействию Церкви и общества Саратовской епархии протоиерей Дмитрий Полохов и другие пришли со встречей в колледж кулинарного искусства.

- Студентам рассказали об экстремизме, в частности, националистическом и религиозном, терроризме. Также ребят проинформировали о последствиях участия в митингах и распространения в соцсетях запрещенных материалов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Молодые люди на встрече узнали, что за данные преступления с 16 лет можно получить реальный срок — от полугода до пожизненного.

ИСТОЧНИК KP.RU