В Саратове полицейские рассказали будущим поварам про терроризм и митинги
Представители Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области, замминистра внутренней политики и общественных отношений региона, руководитель отдела по взаимодействию Церкви и общества Саратовской епархии протоиерей Дмитрий Полохов и другие пришли со встречей в колледж кулинарного искусства.
- Студентам рассказали об экстремизме, в частности, националистическом и религиозном, терроризме. Также ребят проинформировали о последствиях участия в митингах и распространения в соцсетях запрещенных материалов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Молодые люди на встрече узнали, что за данные преступления с 16 лет можно получить реальный срок — от полугода до пожизненного.
ИСТОЧНИК KP.RU