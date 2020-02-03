Усилиями прокуратуры в Романовском районе ликвидировали ряд свалок
Прокуратура Романовского района выявила нарушения исполнения администрациями поселений требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, обследование Бобылевского, Большекарайского, Мордовокарайского, Подгорненского, Усть-Щербединского муниципальных образований показало, что там находятся несанкционированные свалки бытовых отходов и мусора.
Главы муниципальных образований не устраняли эти нарушения, несмотря на полученные представления.
Прокурор подал в суд иск о возложении на администрации обязанности ликвидировать хлам. Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU