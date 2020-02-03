Усилиями прокуратуры в Романовском районе ликвидировали ряд свалок

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:38:54+03:00

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Прокуратура Романовского района выявила нарушения исполнения администрациями поселений требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, обследование Бобылевского, Большекарайского, Мордовокарайского, Подгорненского, Усть-Щербединского муниципальных образований показало, что там находятся несанкционированные свалки бытовых отходов и мусора.

Главы муниципальных образований не устраняли эти нарушения, несмотря на полученные представления.

Прокурор подал в суд иск о возложении на администрации обязанности ликвидировать хлам. Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU