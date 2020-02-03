2020-02-03T15:22:36+03:00
Общество

Щенка с травмами лап спасли из-под бетонной плиты в Саратове

На место выезжали спасатели
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской городской службы спасенияФото Саратовской городской службы спасения
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В Заводском районе Саратова щенка спасли из-под бетонной плиты.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, в городскую службу спасения поступил вызов от женщины. По ее словам, животное не может выбраться из-под плиты в районе станции «Подшипник».

Городские спасатели выехали на место и приподняли плиту с помощью гидравлического инструмента.

Фото Саратовской городской службы спасения

Фото Саратовской городской службы спасения

Щенка удалось вытащить, однако у него оказались травмированы лапы. Малыша отдали заявительнице для дальнейшего лечения у ветеринара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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