Прокуратура обязала чиновников Духовницкого района привести дороги в порядок
Речь идет о шести муниципальных образованиях
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Прокуратура Духовницкого района выявила нарушения исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в Березово-Лукском, Брыковском, Горяйновском, Дмитриевском, Липовском, Новозахаркинском муниципальных образованиях не соблюдались требования по обеспечению безопасности дорожного движения в части зимнего содержания дорог.
Обследование показало снежный накат, зауженность, колейность на дорогах.
Главы муниципальных районов получили представления, нарушения устраняются.
ИСТОЧНИК KP.RU