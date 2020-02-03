Прокуратура обязала чиновников Духовницкого района привести дороги в порядок

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:27:16+03:00

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Прокуратура Духовницкого района выявила нарушения исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в Березово-Лукском, Брыковском, Горяйновском, Дмитриевском, Липовском, Новозахаркинском муниципальных образованиях не соблюдались требования по обеспечению безопасности дорожного движения в части зимнего содержания дорог.

Обследование показало снежный накат, зауженность, колейность на дорогах.

Главы муниципальных районов получили представления, нарушения устраняются.

ИСТОЧНИК KP.RU