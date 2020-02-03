В Саратовской области каждый год проводится более 1 тыс. процедур ЭКО

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:48:06+03:00

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В Саратовской области стоит задача увеличить доступность процедуры ЭКО.

Как рассказали «КП-Саратов» в Минздраве региона, за 11 месяцев 2019 года для жителей области всего по ОМС выполнено 1,1 тыс. процедур. Число детей, родившихся в результате проведенных процедур ЭКО, — 446.

Сейчас в рамках национального проекта «Демография» объемы экстракорпорального оплодотворения планируется увеличить до 1 140.

Напомним, по мнению ведомства, естественная убыль в Саратовской области происходит преимущественно за счет спада рождаемости — за четыре года данный показатель снизился на 21,6%. По итогам 11 месяцев 2019 года в Саратовской области родилось 18,5 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU