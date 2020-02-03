Саратовец получил срок за предложение другу покурить «травку»
Мужчина решил дать бесплатно приятелю дозу
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Суд назначил 48-летнему саратовцу три года и месяц условного срока за склонение приятеля к употреблению наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 12 апреля мужчина встретил знакомого во Фрунзенском районе и предложил покурить каннабис, на что тот согласился.
Также днем 29 августа к нему обратился товарищ с просьбой помочь купить наркотик. Тот посодействовал в приобретении 7,1 грамма вещества, после чего граждан задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU