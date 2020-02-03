В Саратове с начала года выявлено более 260 нарушений дизайн-кода

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:42:34+03:00

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Сегодня, 3 февраля, сотрудники городского управления муниципального контроля вместе с районной администрацией проверили, как предприниматели соблюдают требования дизайн-кода на строительном рынке.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, эта работа проводится каждый день.

Начальник управления муниципального контроля мэрии Андрей Марусов уточнил, что на каждом из объектов были выявлены не соответствующие дизайн-коду вывески. Отмечено, что собственник объекта не убирает территорию, за что на должностное лицо составят протокол.

Всего обнаружили восемь нарушений, с начала года — 268. Если в течение полутора месяцев предприниматели не исправят ситуацию, то на них вновь составят акты и направят на рассмотрение комиссии, после чего бизнесменов ждет штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.

Кроме того, сегодня составили три протокола за незаконную торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU