В Саратове с начала года выявлено более 260 нарушений дизайн-кода
Сегодня, 3 февраля, сотрудники городского управления муниципального контроля вместе с районной администрацией проверили, как предприниматели соблюдают требования дизайн-кода на строительном рынке.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, эта работа проводится каждый день.
Начальник управления муниципального контроля мэрии Андрей Марусов уточнил, что на каждом из объектов были выявлены не соответствующие дизайн-коду вывески. Отмечено, что собственник объекта не убирает территорию, за что на должностное лицо составят протокол.
Всего обнаружили восемь нарушений, с начала года — 268. Если в течение полутора месяцев предприниматели не исправят ситуацию, то на них вновь составят акты и направят на рассмотрение комиссии, после чего бизнесменов ждет штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.
Кроме того, сегодня составили три протокола за незаконную торговлю.
ИСТОЧНИК KP.RU