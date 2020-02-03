В Саратове росгвардейцы по горячим следам задержали грабителя

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:55:18+03:00

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В Саратове сотрудники Росгвардии задержали по горячим следам подозреваемого в грабеже мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, вчера днем, 2 февраля, наряд вневедомственной охраны патрулировал Заводской район. Они получили сообщение, что в районе дома №2\12 по улице Южно-Зеленая мужчина отобрал у местной жительницы сумку.

Сотрудники Росгвардии по приметам задержали преступника в нескольких кварталах от места нападения.

Выяснилось, что 45-летний мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он признался в содеянном.

Гражданина передали сотрудникам полиции, в отношении него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU