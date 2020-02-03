Прокуратура Краснокутского района выявила четыре сайта по продаже медсправок

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:48:19+03:00

Эту информацию выявили во время мониторинга

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения соблюдения законодательства об информации.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, обнаружены четыре сайта по продаже листков нетрудоспособности, медицинских справок в обход установленного федеральным законодательством порядка их получения. Ограничений на копирование или распространение данных не было.

Прокуратура района направила в суд иск о признании информации незаконной, эти требования удовлетворены. Решение направлено в органы Роскомнадзора для ограничения доступа к запрещенным данным.

ИСТОЧНИК KP.RU