Прокуратура Краснокутского района выявила четыре сайта по продаже медсправок
Эту информацию выявили во время мониторинга
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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения соблюдения законодательства об информации.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, обнаружены четыре сайта по продаже листков нетрудоспособности, медицинских справок в обход установленного федеральным законодательством порядка их получения. Ограничений на копирование или распространение данных не было.
Прокуратура района направила в суд иск о признании информации незаконной, эти требования удовлетворены. Решение направлено в органы Роскомнадзора для ограничения доступа к запрещенным данным.
ИСТОЧНИК KP.RU