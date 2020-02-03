Мошенник по имени Александр оставил жительницу Саратова без телефона

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:46:41+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла мошенничество в отношении 27-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 24 января она выставила на сайте объявление о продаже своего телефона Honor 10 Light за 8 тыс. рублей.

В этот же день ей позвонил неизвестный и представился Александром. Мужчина сказал, что хочет купить гаджет через онлайн-банк. В итоге смартфон гражданин получил, а деньги так и не перевел, обманув женщину.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который признался, что сдал телефон в ломбард за 5,5 тыс. рублей.

Деньги мужчина потратил на себя, его задержали и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU