2020-02-03T11:25:17+03:00
Общество

Саратовский боксер взял серебро первенства Вооруженных сил РФ среди юниоров

Состязания прошли в Нововоронеже
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нововоронеже 1 февраля завершилось первенство Вооруженных сил Российской Федерации среди юниоров в возрасте 17-18 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, участие приняли пять спортсменов из Саратовской области — Никита Трубников, его тезки Ромакин, Волков, Нурсултан Омаров, Мансур Сефербеков.

Ромакин и Омаров выбыли в 1/8, а Волков и Трубников проиграли свои четвертьфинальные бои.

Мансур добрался до серебряной медали, уступив Умару Исаеву из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовец украл монтажное оборудование почти на 100 тыс. рублей
В выходные в Саратовскую область придут 20-градусные морозы
В Саратовском аэропорту «Гагарин» приземлился борт правительства Туркменистана
На «Саратовской лыжне» выступили активисты ЛДПР
В селе Золотое отпраздновали 100-летний юбилей ветерана Петра Пермякова
Саратовский боксер взял серебро первенства Вооруженных сил РФ среди юниоров
Вынесен приговор подрывникам банкомата из Вольска
Молодой житель Энгельса отобрал телефон у прохожей
Саратовцу дали срок за невыплату алиментов дочери
Саратовская шахматистка взяла бронзу Moscow Open 2020
На дороги Саратова за сутки высыпано 60 тонн реагентов
В Саратове мужчина лишился денег из заднего кармана джинсов у пивного магазина
Карантин в саратовских школах продлят еще на неделю
В Балакове «Т Плюс» не могут менять теплоизоляцию без захламления города
Роспотребнадзор обнаружил обман покупателей в саратовском «Связном»
Гамбургеры в Саратове подорожали на треть
Дом на Лесной республике оккупирован тараканами
Волейбольный «Протон-Саратов» досрочно вышел в плей-офф Суперлиги
В Энгельсе горела дача в «Гнездышке»
«Тру-ля-ля» на заседании облдумы повысило Радаева в рейтинге «Медиалогии»
В Саратовской области введены три участка магистрального нефтепровода
В квартире дома на Фабричной найден труп сильно избитой пенсионерки
В Озинках парня, забившего гвоздодером собутыльника, обвиняют в причинении смерти по неосторожности
В Саратове задержан похититель сумок и очков у пенсионерок
Начались выплаты вкладчикам НВКбанка в Саратове
ГИБДД Саратовской области предупреждает о возможных ДТП из-за тумана
В Саратове горела лифтовая шахта в многоэтажке
В полночь на трассе под Ершовом случилось смертельное ДТП
В Саратовской области ожидается мокрый снег