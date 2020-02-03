Саратовский боксер взял серебро первенства Вооруженных сил РФ среди юниоров
Состязания прошли в Нововоронеже
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В Нововоронеже 1 февраля завершилось первенство Вооруженных сил Российской Федерации среди юниоров в возрасте 17-18 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, участие приняли пять спортсменов из Саратовской области — Никита Трубников, его тезки Ромакин, Волков, Нурсултан Омаров, Мансур Сефербеков.
Ромакин и Омаров выбыли в 1/8, а Волков и Трубников проиграли свои четвертьфинальные бои.
Мансур добрался до серебряной медали, уступив Умару Исаеву из Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU