Саратовский боксер взял серебро первенства Вооруженных сил РФ среди юниоров

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:25:17+03:00

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В Нововоронеже 1 февраля завершилось первенство Вооруженных сил Российской Федерации среди юниоров в возрасте 17-18 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, участие приняли пять спортсменов из Саратовской области — Никита Трубников, его тезки Ромакин, Волков, Нурсултан Омаров, Мансур Сефербеков.

Ромакин и Омаров выбыли в 1/8, а Волков и Трубников проиграли свои четвертьфинальные бои.

Мансур добрался до серебряной медали, уступив Умару Исаеву из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU