Саратовцу дали срок за невыплату алиментов дочери

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:16:13+03:00

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Суд призвал 43-летнего саратовца к ответу за невыплату алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчину не смог заставить платить даже административный арест на десять суток и еще один — в 2018 году.

При этом он является трудоспособным, имел временные заработки, но деньги хочет тратить только на себя.

Общая сумма задолженности превысила 30 тыс. рублей.

Теперь гражданину дали четыре месяца условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU