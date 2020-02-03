Саратовская шахматистка взяла бронзу Moscow Open 2020

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:11:14+03:00

Она стала самой старшей участницей турнира

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Саратовская шахматистка Евгения Купинская взяла бронзу крупнейшего турнира по шахматам в мире «Moscow Open 2020» в номинации «Ровесники Победы». В этой категории состязались мужчины и женщины 1945 года рождения и старше.

Спортсменка набрала 3,5 очка из семи.

В турнире «В» среди женщин третьей стала Баира Кованова. Она получила бронзовую медаль и 3,5 тыс. евро, а также 120 тыс. рублей за второе место в зачете этапа Кубка России.

В состязании категории «А» лучшим стал Василий Корчмар из Саратова, ему досталось 21 место и 500 евро.

Всего в соревновании приняли участие более 3 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU