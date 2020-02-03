На дороги Саратова за сутки высыпано 60 тонн реагентов
Из города вывезли 3 тыс. кубометров снега
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Из Саратова за сутки вывезли более 3 тыс. кубометров снега.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, уборка ведется круглосуточно.
В понедельник, 3 февраля, на улицы вышли 213 рабочих. Чистят город 223 единицы спецтехники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Особое внимание уделяется спускам, путепроводам и центральным магистралям. Тротуары и пешеходные переходы обрабатывают реагентами. За сутки высыпано более 300 тонн песко-соляной смеси, а также 60 тонн химикатов.
ИСТОЧНИК KP.RU