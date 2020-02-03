В Саратове мужчина лишился денег из заднего кармана джинсов у пивного магазина
Гражданина обокрал прохожий
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 28-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 сентября, с 15:00 до 16:00, у дома на Московском шоссе, рядом с пивным магазином, неизвестные вынули из заднего кармана его джинсов 1 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 29-летний слесарь-сборщик, рецидивист.
На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU