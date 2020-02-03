Роспотребнадзор обнаружил обман покупателей в саратовском «Связном»

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:49:41+03:00

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В Управление Роспотребнадзора по Саратовской области поступило несколько заявлений от местных жителей по поводу действий продавцов в ООО «Сеть Связной».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о навязывании дополнительных товаров, введение человека в заблуждение по поводу цен.

Согласно тексту одного из обращений, потребителю предложили товары и услуги, пояснив, что они бесплатные. Тот согласился, однако при оплате выяснилось, что отдать деньги придется. Также продавец предлагал «выгодный обмен» при покупке товаров — они якобы давали скидку на телефон.

Управление организовало проверку, которая подтвердила факт нарушений.

Магазин привлекли к административной ответственности, соответствующее постановление вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU