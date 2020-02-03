Гамбургеры в Саратове подорожали на треть

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:48:48+03:00

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В Саратове за шесть лет гамбургеры подорожали на 32%.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, фастфуд по типу «гамбургер» был впервые включен в исследование с 2014 года. С того времени средняя цена на него выросла до 94 рублей.

При этом если раньше она была выше, чем в среднем по ПФО, то в последние два года — ниже.

В целом по итогам 2018 года саратовцы стали потреблять меньше хлеба и хлебобулочных изделий (на 7%), сахара и кондитерских изделий (на 6%), растительного и животного масла (на 18%). Мяса и мясных продуктов — выросло на 4%, молока и молочных продуктов — на 0,5%, фруктов и ягод — на 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU