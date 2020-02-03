Дом на Лесной республике оккупирован тараканами

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:47:05+03:00

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В квартире дома на улице Лесная республика в Саратове обнаружена колония тараканов.

Как сообщили «КП-Саратов» в очевидцы, антисанитария охватила несколько квартир дома №11г.

Автор анонимного поста в группе «Саратов онлайн» считает, что виновником является УК «Содружество», однако комментаторы возражают, заявляя, что, скорее всего, квартиру до такого состояния довели жильцы.

На представленных фото и видео запечатлены кучи тараканов в платяном шкафу и свободно бегающих по жилищу. Кроме того, в помещении сильный беспорядок, разбросаны вещи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/758362" frameborder="0"></iframe> Антисанитария в саратовской квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU