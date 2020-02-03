Дом на Лесной республике оккупирован тараканами
В квартире дома на улице Лесная республика в Саратове обнаружена колония тараканов.
Как сообщили «КП-Саратов» в очевидцы, антисанитария охватила несколько квартир дома №11г.
Автор анонимного поста в группе «Саратов онлайн» считает, что виновником является УК «Содружество», однако комментаторы возражают, заявляя, что, скорее всего, квартиру до такого состояния довели жильцы.
На представленных фото и видео запечатлены кучи тараканов в платяном шкафу и свободно бегающих по жилищу. Кроме того, в помещении сильный беспорядок, разбросаны вещи.
Антисанитария в саратовской квартире.
ИСТОЧНИК KP.RU