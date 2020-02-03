В Энгельсе горела дача в «Гнездышке»

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:46:08+03:00

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В ночь на понедельник, 3 февраля, в Энгельсе горела дача.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел в СНТ «Гнездышко».

Вызов поступил на пульт дежурного в 03:26. Горела дача на площади 2 кв. м. На тушение выезжали семь человек.

Кроме того, в ночь на воскресенье полыхала частная баня на улице Железнодорожная в Вольске. По предварительной версии, причиной пожара стала неправильная работа печи. С огнем боролись девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU