В Энгельсе горела дача в «Гнездышке»
В Вольске полыхала баня
Изменить размер текста:
В ночь на понедельник, 3 февраля, в Энгельсе горела дача.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел в СНТ «Гнездышко».
Вызов поступил на пульт дежурного в 03:26. Горела дача на площади 2 кв. м. На тушение выезжали семь человек.
Кроме того, в ночь на воскресенье полыхала частная баня на улице Железнодорожная в Вольске. По предварительной версии, причиной пожара стала неправильная работа печи. С огнем боролись девять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU