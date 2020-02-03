В квартире дома на Фабричной найден труп сильно избитой пенсионерки
Возбуждено уголовное дело
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В субботу 1 февраля в квартире Заводского района Саратова найден труп пенсионерки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 81-летней женщины было обнаружено в квартире дома на Фабричной. При этом на трупе имелись множественные кровоподтеки.
Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма.
По данном факту возбуждено уголовное дело. Начато расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU