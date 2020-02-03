В квартире дома на Фабричной найден труп сильно избитой пенсионерки

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:43:36+03:00

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В субботу 1 февраля в квартире Заводского района Саратова найден труп пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 81-летней женщины было обнаружено в квартире дома на Фабричной. При этом на трупе имелись множественные кровоподтеки.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма.

По данном факту возбуждено уголовное дело. Начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU