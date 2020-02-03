2020-02-03T10:39:16+03:00
Происшествия

В Саратове задержан похититель сумок и очков у пенсионерок

Рецидивист нападал на женщин в Заводском районе
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова полиция задержала похитителя женских сумок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, подозреваемый — 44-летний ранее судимый мужчина. Он сознался в преступлениях.

Одно ограбление произошло 3 января в 16:40 на улице Крымская. Мужчина отнял сумку у 61-летней женщины. Добычей стали: телефон Samsung, банковская карта, ключи от квартиры, очки и 1,1 тыс. рублей наличными.

В следующий раз гражданин напал на 72-летнюю женщину на улице Марины Расковой 28 января. Он похитил сумку, в которой лежали: телефон Samsung, документы, очки и 1,3 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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