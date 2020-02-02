Гандболисты из «СГАУ-Саратов» обыграли уфимский «Акбузат»

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:03:26+03:00

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Гандболисты «СГАУ-Саратов» 1 февраля провели первый матч в календарном году на домашней площадке. Соперник в чемпионате Суперлиги Париматч был уфимский «Акбузат».

Начало матча выдалось не самым лучшим для саратовцев. Счёт матча отрыл бывший игрок «аграриев» Максим Зяблов. Опять же с позиции линейного ответил Андрей Трофимец. Поддержал партнёра по команде голкипер Станислав Третынко, в течении 20 секунд дважды парировавший броски гостей. К десятой минуте встречи «жёлто-чёрные» уступают в два мяча 4:6, но к середине тайма наступает перелом в матче и уже хозяева ведут с разницей в два мяча 11:9. Качели продолжились и в оставшееся игровое время первого тайма. Хозяева площадке лидировали в счёте, но в концовке тайма уже гости завладели преимуществом. Первый игровой отрезок, завершившийся ничейным результатом 16:16, никак не устраивал противоборствующие стороны.

В начале второго тайма доминировали гандболисты «СГАУ-Саратов», которые умело пользовались ошибками в нападении уфимских гандболистов. Ряд потерь в атаке у гостей, сейвы Станислава Третынко, позволили «аграриям» сделать задел в счёте в пять мячей к 40-й минуте встречи. Это вынудило тренерский штаб «Акбузата» взять минутный перерыв. Всё попытки «нефтяников» сократить отставание в счёте не увенчались успехом. Итог матча 33:30 в пользу хозяев площадки.

СГАУ-Саратов:

Третынко - 25/54 (46%), Лысаков - 0/1, Бобров

Шарков - 7/7, Трофимец 7/9, Размаев - 6/7, Ухваркин - 6/12, Бубен - 2/2, Беляев - 2/5, Рыжков - 2/4, Болотин - 1/7, Карибов - 0/3, Ковалёв, Елистратов, Буш.

Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» после победы в сегодняшнем матче перемещается на пятую строчку в турнирной таблице, воспользовавшись осечкой одного из конкурентов в борьбе за высокие места в чемпионате, краснодарский «СКИФ», уступившему «Университету Лесгафта-Неве» 21:29. Теперь «аграрии» отстают на два очка от идущего четвёртым, московского «Спартака» и имея матч в запасе, опережают краснодарский «СКИФ» на одно очко.

Следующий домашний матч наша команда проведёт уже 5 февраля. Соперником станут 18-ти кратные чемпионы России, гандболисты «Чеховских медведей».

ИСТОЧНИК KP.RU