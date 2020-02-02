В столкновении «ВАЗа» и «Лады» в Вольске пострадала четырехлетняя девочка
Госпитализирован также водитель одной из машин
Фото ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Вольский»
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Сегодня, 2 февраля, у дома №2Е на Красноармейской улице в Вольске столкнулись Lada Granta, за рулем которой был 25-летний гражданин, и ВАЗ-2121(Нива) под управлением 32-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Вольский», в результате пострадал водитель «Гранты» и пассажир из этой машины — четырехлетняя девочка.
Пострадавших госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU