Саратовская область лидирует в России по убыли населения

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:50:56+03:00

За 2019 год регион потерял 19 тысяч человек

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Эксперты назвали федеральные округа и регионы России, которые являются «лидерами» по убыли населения.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Росстат, на первом месте расположился Приволжский федеральный округ (110,8 тыс.человек), затем Сибирский (54,2 тыс.человек) и Дальневосточный (21,3 тыс.человек).

Среди регионов значительнее всего убыль отмечена в Саратовской области (19 тыс.человек), Омской(17,6 тыс.человек), Кемеровской (16,5 тыс.человек).

Наибольший рост населения зарегистрирован в Северо-Кавказском (62, тыс.человек), Центральном (61,4 тыс. человек), Южном (11,6 тыс. человек) округах.

Лидерами этого списка являются: Московская область (88 тыс.человек), Москва (77,2 тыс.человек), Тюменская область(31,8 тыс.человек).

ИСТОЧНИК KP.RU