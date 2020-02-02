2020-02-02T08:56:17+03:00
Общество

В Саратовской области отмечают 77-летие победы в Сталинградской битве

При обороне города погибли десятки тысяч человек
Дарья Вострикова
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В России, а также Саратовской области, сегодня, 2 февраля, отмечают годовщину победы советских войск над немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ее первый этап начался 17 июля 1942 года, тогда советским войскам приходилось обороняться, но уже 19 ноября солдаты перешли в контрнаступление.

Сталинград обороняли 200 дней, при этом погибли десятки тысяч человек. Битва стала одним из переломных моментов в истории войны, после чего доверие союзников к Германии было подорвано, усилилось сопротивление в европейских странах.

После этого, 1 мая 1945, Сталинград был назван городом-героем, а 8 мая награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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