В Саратове ищут 23-летнюю Ксению Зайцеву

2 Февр. 2020 2020-02-02T08:04:43+03:00

О девушке ничего не известно с 31 января

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В Волжском районе Саратова 31 января пропала 23-летняя Ксения Зайцева.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» , приметы девушки: рост 150 см, телосложение худощавое. У нее длинные русые волосы, заплетенные в косу, и голубые глаза. Из особых примет — ношение очков.

Она была одета в темно-синее кашемировое пальто с капюшоном, синюю толстовку с капюшоном, голубые джинсы, темно-коричневую вязанную шапку и шарф такого же цвета.

Обута в черные полуботинки на высоком каблуке.

ИСТОЧНИК KP.RU