В Саратовской области в воскресный день пройдет снег

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:52:13+03:00

Погода будет облачной с прояснениями

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В Саратовской области сегодня утром и днем, 2 февраля, пройдет небольшой снег, а в южной половине — умеренный.

- Погода будет облачной с прояснениями. Температура днем поднимется до +3…-2 градусов. Также ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, гололед, налипание мокрого снега, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

По прогнозу в области в это воскресенье будет порывистый ветер южного направления до 13 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU