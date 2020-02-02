В Саратовской области в воскресный день пройдет снег
Погода будет облачной с прояснениями
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В Саратовской области сегодня утром и днем, 2 февраля, пройдет небольшой снег, а в южной половине — умеренный.
- Погода будет облачной с прояснениями. Температура днем поднимется до +3…-2 градусов. Также ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, гололед, налипание мокрого снега, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
По прогнозу в области в это воскресенье будет порывистый ветер южного направления до 13 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU