Через неделю после смерти соседа бдительные балаковцы пошли в полицию
В Балакове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 61-летнего мужчины.
- Сегодня, 1 февраля, жители многоквартирного дома на улице Факел Социализма озаботились тем, что их 61-летний сосед долго не выходил на улицу. Граждане обратились в полицию. Те получили доступ в квартиру и нашли тело мужчины на полу в комнате, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным, балаковец скончался не менее недели назад.
В рамках проверки организована судмедэкспертиза для уточнения причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU