Через неделю после смерти соседа бдительные балаковцы пошли в полицию

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:38:25+03:00

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В Балакове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 61-летнего мужчины.

- Сегодня, 1 февраля, жители многоквартирного дома на улице Факел Социализма озаботились тем, что их 61-летний сосед долго не выходил на улицу. Граждане обратились в полицию. Те получили доступ в квартиру и нашли тело мужчины на полу в комнате, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным, балаковец скончался не менее недели назад.

В рамках проверки организована судмедэкспертиза для уточнения причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU