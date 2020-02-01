Из магазина в Энгельсе 18-летний парень вынес алкоголь на 21,6 тыс. рублей

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:13:08+03:00

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В Энгельсе полиция вчера, 31 января, раскрыла ночную кражу из магазина.

- Сообщение, что в 03:15 кто-то взломал входную дверь магазина на Полиграфической улице и вынес оттуда алкоголь на 21,6 тыс. рублей, поступило 21 января, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Под подозрение попал 18-летний парень, живущий на этой же улице. В 2018 злоумышленника уже привлекали за ограбление.

У молодого рецидивиста изъяли похищенный алкоголь и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU