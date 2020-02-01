2020-02-01T12:40:47+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина перевела мошенникам полмиллиона рублей за компенсацию в 10 млн

Аферисты сообщили, что ей положены выплаты за покупку фальсифицированных лекарств
Ольга Симонова
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Жительница Ртищева Саратовской области лишилась полмиллиона рублей, когда перевела их мошенникам.

- В отдел обратилась 49-летняя женщина и рассказала, что, видимо, с октября общалась с мошенниками, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Оказалось, что гражданке позвонили неизвестные и сказали, что ей положена компенсация в 10 млн рублей за лекарства, приобретенные около года назад. Якобы дело уже в суде и ей, как пострадавшей, помогут оформить документы, но услуги «помощников» надо оплатить. Деньги, конечно же, пообещали вернуть.

Убежденная злоумышленниками жертва перевела в общей сумме 565 тыс. рублей. Когда компенсация так и не пришла, женщина пошла в полицию.

Потерпевшая рассказала, что знала из СМИ, от участкового и знакомых о фактах мошенничества, но с таким столкнулась впервые и была уверена, что ей хотят помочь.

ГУ МВД по Саратовской области уверяет граждан, что если вам поступили предложения от якобы сотрудников госструктур о получении компенсации за товары, лекарства и БАДы — скорее всего, это мошенники.

Не стоит с ними разговаривать и переписываться, а также сообщать паспортные данные и сведения о банковских картах. Инструкции, которые вам диктуют злоумышленники, нельзя выполнять.

Молодых саратовцев полицейские просят рассказывать пожилым родственникам о различных способах мошенничества.

Обо всех преступлениях нужно сообщать по номеру 02, 102 — с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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