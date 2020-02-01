В Энгельсе на пешеходном переходе столкнулись Volkswagen и Lada Granta

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:53:40+03:00

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал

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В Энгельсе Саратовской области сегодня, 1 февраля, столкнулись два авто — Volkswagen и Lada Granta.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось на улице Трудовая, у остановки «Клейзавод».

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Предполагается, что иномарка пропускала пешехода на переходе и затормозила, а второе авто не соблюдало дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU