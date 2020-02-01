В Энгельсе на пешеходном переходе столкнулись Volkswagen и Lada Granta
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал
.Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 1 февраля, столкнулись два авто — Volkswagen и Lada Granta.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось на улице Трудовая, у остановки «Клейзавод».
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Предполагается, что иномарка пропускала пешехода на переходе и затормозила, а второе авто не соблюдало дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU