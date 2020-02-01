2020-02-01T09:25:35+03:00
Происшествия

В Балакове мужчина двумя ударами табуретки сломал плечо знакомому

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело
Ольга Симонова
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В Балакове полиция возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- В городскую больницу ночью 1 декабря привезли пьяного 49-летнего гражданина с перелом плеча со смещением. Подозреваемого нашли 31 января, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Задержанный мужчина, ранее судимый за хулиганство и кражу, рассказал, что они поругались с хозяином квартиры по проспекту Героев вечером 30 ноября.

Во время конфликта злоумышленник схватил табурет и два раза ударил им.

Теперь агрессивный гость на время расследования отправился под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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