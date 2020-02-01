В Саратове ищут 13-летнюю пропавшую девочку
Ирина Михайлова пропала 30 января
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В Саратове ищут пропавшего подростка.
Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», 13-летняя Ирина Михайлова пропала 30 января в Ленинском районе.
Приметы девочки: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы до плеч, русые, глаза серо-зеленые.
В момент пропажи она была одета в пуховик до бедра болотного цвета с капюшоном, черные джинсы, желто-рыжие ботинки на шнурках, бежевая шапка с ушками, бежевый шарф-снуд.
Если вы знаете, где находится Ирина, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU