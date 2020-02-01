2020-02-01T08:31:03+03:00
Общество

В Саратове ищут 13-летнюю пропавшую девочку

Ирина Михайлова пропала 30 января
Ольга Симонова
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В Саратове ищут пропавшего подростка.

Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», 13-летняя Ирина Михайлова пропала 30 января в Ленинском районе.

Приметы девочки: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы до плеч, русые, глаза серо-зеленые.

В момент пропажи она была одета в пуховик до бедра болотного цвета с капюшоном, черные джинсы, желто-рыжие ботинки на шнурках, бежевая шапка с ушками, бежевый шарф-снуд.

Если вы знаете, где находится Ирина, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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