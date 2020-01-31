Два проблемных дома в Саратове должны сдать раньше срока

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:33:17+03:00

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В правительстве Саратовской области в пятницу 31 января традиционно прошло совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», совещание прошло в отсутствие первых лиц правительства, — губернатора Валерия Радаев и вице-губернатора Александра Стрелюхина.

Была рассмотрена ситуация с домом по Артельной. Его следует поставить на кадастровый учет и получить почтовый адрес. Сейчас объект уже сдан и готов к заселению 120 дольщиков.

Дом на 1-м Вакуровском проезде будет сдан 30 марта 20 года, заверил собравшихся Кореев. Изменения в проект пожарной безопасности по нему внесены, идет экспертиза.

В декабре 2020 года запланирована сдача дома ООО «Автодом» на улице Верхняя. Причем в документах, которые были представлены на совещание, значилась дата — июль 2021 года. Выяснилось, что это дата действия разрешения на строительство, но застройщик обещает завершить работу раньше.

Также раньше планируется сдать дом на 13-м Шелковичном проезде — в сентябре 2020 года. Сейчас ведется расчет, сколько квартир можно передать субподрядчикам за дополнительные работы.

В октябре будут достроены еще два проблемных дома — на улице Майская (ПК «Росток-95») и на пересечении улиц Рамаева и Мичурина (ЖСК «Строитель»). В декабре — ЖСК «Наш дом на Шелковичной» на пересечении с Большой Садовой и ЖСК «Волга» на Сакко и Ванцетти, 31.

- Все по плану, — подтвердил замглавы Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Кореев.

Он правда, попытался назначить сдачу дома ЖСК «Волга» на август, но возмутился застройщик Леонид Писной, который пресек «провокации» и обозначил дату сдачи — конец года.

Кроме того, по словам Писного, последний проблемный дом №3 в 3г микрорайоне Балаково строится, и будет сдан в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU