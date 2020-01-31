Гражданин по имени Максим отобрал телефон у саратовца и продал таксисту

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:15:11+03:00

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В Кировском районе Саратова задержали 28-летнего мужчину по подозрению в грабеже.

- В отдел с заявлением ночью 21 января обратился 31-летний мужчина и рассказал, что у дома по улице Гоголя гражданин по имени Максим отобрал телефон Xiaomi Redmi Note 4X за 8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители нашли подозреваемого — рецидивиста, который признался в преступлении. Мужчина рассказал, что продал телефон незнакомому таксисту.

Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU