Гражданин по имени Максим отобрал телефон у саратовца и продал таксисту
Смартфон стоил 8 тыс. рублей
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В Кировском районе Саратова задержали 28-летнего мужчину по подозрению в грабеже.
- В отдел с заявлением ночью 21 января обратился 31-летний мужчина и рассказал, что у дома по улице Гоголя гражданин по имени Максим отобрал телефон Xiaomi Redmi Note 4X за 8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители нашли подозреваемого — рецидивиста, который признался в преступлении. Мужчина рассказал, что продал телефон незнакомому таксисту.
Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU