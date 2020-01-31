Лже-телемастер украл у саратовцев 50 тыс. рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:55:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Саратова ищет возможных жертв фальшивого телемастера.

Как пояснили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 27-летний ранее судимый мужчина приходил к гражданам под видом настройщика каналов кабельного ТВ и похищал ценности.

- Он настроил телевизор на кухне, велел сидеть и следить за изображением, а сам пошел в спальню. Глаза у него бегали и сам суетливый, — рассказала одна из жертв, пенсионерка, которая после ухода злоумышленника лишилась трех тыс. рублей и планшета.

Проводив «гостя», женщина позвонила в телекомпанию и узнала, что они не направляли сотрудника. После этого она обратилась в полицию, и подозреваемый был задержан.

Мужчина пояснил, что пошел на преступление ради денег. Ему не хватало средств, а на работу не мог устроиться из-за судимости. Как выяснилось, общая сумма ущерба составила около 50 тыс. рублей.

- Если вы пострадали от действий данного гражданина, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 747-015, 747-016 или 02, — сообщили в ГУ МВД области.

ИСТОЧНИК KP.RU