В Саратовской области за день очистили более 2 тыс. дворов
В выходные расчистка продолжится
Фото пресс-службы Госжилинспекции по Саратовской области
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В Саратовской области сегодня, 31 января, расчищено 2 094 двора. В работах были задействованы 103 единицы техники и 2 067 человек.
- В Саратове сегодня убрали 613 дворов — участвовали 1 671 человек и 21 единица спецтехники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Госжилинспекции.
В выходные расчистка продолжится.
ИСТОЧНИК KP.RU