2020-01-31T15:45:25+03:00
Общество

В Саратовской области за день очистили более 2 тыс. дворов

В выходные расчистка продолжится
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы Госжилинспекции по Саратовской областиФото пресс-службы Госжилинспекции по Саратовской области
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В Саратовской области сегодня, 31 января, расчищено 2 094 двора. В работах были задействованы 103 единицы техники и 2 067 человек.

- В Саратове сегодня убрали 613 дворов — участвовали 1 671 человек и 21 единица спецтехники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Госжилинспекции.

В выходные расчистка продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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