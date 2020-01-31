В Саратовской области за день очистили более 2 тыс. дворов

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:45:25+03:00

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В Саратовской области сегодня, 31 января, расчищено 2 094 двора. В работах были задействованы 103 единицы техники и 2 067 человек.

- В Саратове сегодня убрали 613 дворов — участвовали 1 671 человек и 21 единица спецтехники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Госжилинспекции.

В выходные расчистка продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU